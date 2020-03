Gibellina, riapertura del museo slitta a causa del coronavirus

A Gibellina la riapertura del museo civico è attesa da tanto tempo, a cinque anni dalla chiusura per una travagliata ristrutturazione. Poter godere di nuovo delle centinaia di opere d'arte contemporanea che ne compongono la collezione è un traguardo agognato, di cui ormai sembrava intravedersi l'arrivo, che invece ora dovrà essere spostato a causa dell'emergenza legata al Coronavirus. Se, infatti, nel mentre le procedure di allestimento proseguono ugualmente, l'inaugurazione dovrà subire un necessario rinvio, almeno all'inizio dell'estate prossima.

Perciò il cronoprogramma originario, nel quale la riattivazione ufficiale della galleria sarebbe stata fissata per questa primavera, verrà necessariamente rimodulato, di fronte ad uno stop che coinvolge dovunque tutti gli appuntamenti previsti. «Se ne riparlerà non prima di giugno», conferma d'altronde Tanino Bonifacio, assessore alla Cultura, il quale però pensa a quella data come ad un obiettivo che possa essere di buon auspicio generalizzato: «Stando così le cose, la riapertura del museo civico gibellinese rappresenterà un ritorno alla normalità - assicura Bonifacio -, perchè sarà una delle prime cose che faremo appena possibile, all'inzio di una stagione nuova in tutti i sensi».

Ma già adesso è possibile immaginare il rinnovato volto dell'edificio che dal 1980 ospita le opere di alcuni tra i più grandi maestri del Novecento, restaurato dopo una pausa troppo lunga.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE