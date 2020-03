Controlli serrati nelle strade, scatta un'altra denuncia a Trapani

Continuano i controlli da parte della autorità per il rispetto delle normative. La Polizia Locale di Trapani ha denunciato una persona alla guida di un furgoncino che alla municipale non è riuscito a fornire una giustificazione attendibile. La violazione è dell'articolo 650 del Codice penale. L'uomo, fermato in zona villa Rosina, ha detto di star andando a trasportare un divano.

I vigili urbani, inoltre, continuano a controllare tutti coloro che si sono registrati al portale inerente alla quarantena. Chi è stato fuori dalla Sicilia, infatti, deve restare 14 giorni a casa. I caschi bianchi passano e verificano che venga rispettata.

Oggi, tutti i negozi rimarranno chiusi in Sicilia, anche ipermercati e supermercati avranno le saracinesche abbassate. Il governo Musumeci conferma la stretta per fronteggiare i contagi da Covid-19.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE