Altre due vittime per coronavirus in Sicilia: un uomo di 79 anni è il primo morto in provincia di Trapani

Il coronavirus fa altre due vittime in Sicilia. Due anziani in provincia di Trapani e Agrigento. Meno di 24 ore fa era morto anche un paziente affetto da coronavirus nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gravina di

Caltagirone, in provincia di Catania.

Oggi si registra intanto la prima vittima anche in provincia di Trapani. È deceduto nell'ospedale di Castelvetrano un uomo di 79 anni di Salemi: è risultato positivo al tampone come ha confermato l'Asp di Trapani. In provincia, secondo gli ultimi dati, i casi positivi sono 28.

Altra vittima all'ospedale di Enna, ma si tratta di un pensionato di 87 anni di Ribera, nell'Agrigentino. L'anziano è risultato positivo al Coronavirus e trasferito d'urgenza per problemi respiratori all'ospedale Umberto I, dove è morto questa notte. Lo ha annunciato il sindaco di Ribera Carmelo Pace. A Ribera sono 4 i casi di Covid-19 registratisi.

