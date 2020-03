Alcamo, assegnato l'appalto per rimuovere la frana

Assegnato l'appalto per rimuovere la frana di via per Camporeale. La gara aggiudicata con un ribasso di quasi il 26 per cento per un importo netto di 635 mila euro. Restano i dubbi però sull'apertura del cantiere che formalmente dovrebbe partire entro 30 giorni.

C'è un doppio ostacolo da superare: la nomina del nuovo direttore dei lavori, dopo l'arresto dell'ingegnere Giancarlo Teresi, e le attuali restrizioni legate all'emergenza coronavirus. Intanto si incassa questo primo passo avanti importante, dopo una lunga trafila burocratica che ha portato al progetto e al successivo finanziamento da parte dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

La gara se l'è aggiudicata la ditta Consorzio Vitruvio che chiaramente dovrà verificare quando potrà partire, dal momento che anzitutto si dovrà sostituire il direttore dei lavori, senza contare poi che si dovranno superare tutte le restrizioni legate al contrasto alla diffusione del coronavirus.

