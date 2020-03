Pantelleria, Campo: "Imposta quarantena a chi arriva nell'isola"

Il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, ha emesso una nuova ordinanza che prevede un maggiore controllo per chi entra nell'isola.

«Occorre fare prevenzione - ha detto il sindaco in una lunga diretta su Facebook - e l'ordinanza è stata emessa proprio per proteggere di più Pantelleria, che fino a questo momento non registra casi di coronavirus».

L'ordinanza prevede che chi viene nell'isola da altre regioni d'Italia deve attenersi all'ordinanza regionale di Musumeci, quindi alla quarantena. Se sono cittadini, anche panteschi, o lavoratori che tornano nell'isola, anche loro osserveranno le prescrizioni dell'ordinanza. Chiunque abbia sostato in Sicilia e rientri nell'isola a partire dalla data di adozione dell'ordinanza, il 18 marzo, deve comunicarlo al Centro operativo comunale, all'ufficiale sanitario ed al proprio medico di famiglia e deve osservare i 14 giorni di isolamento, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza. E si deve inoltre registrarsi sul sito del Comune.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE