Cresce il contagio anche nel Trapenese: 21 i positivi, 5 pazienti in Rianimazione

Cresce il numero dei contagiati in provincia di Trapani. Il dato è stato diramato ieri dall'azienda ospedaliera: sono 21 i malati e 8 i ricoverati.

Questa la distribuzione: cinque in rianimazione, il funzionario di Alcamo, il professore di Marsala, il figlio della signora di Mazara, e il signore di Paceco. Tre sono in isolamento: la signora di Mazara, la signora di Paceco ed un altro paziente. Tutti gli altri si trovano nelle loro abitazioni in isolamento e al reparto Covid-19 dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.

È risultato positivo infatti il tampone effettuato ad un uomo di Salemi, che da mercoledì si trovava in isolamento al secondo piano dell'ospedale Vittorio Emanuele II.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

