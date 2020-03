Coronavirus, sedici contagiati in provincia di Trapani: otto sono ricoverati

Sono sedici al momento i casi di coronavirus riscontrati in provincia di Trapani. Otto di loro sono ricoverati tra gli ospedali Sant'Antonio Abate a Trapani e il Paolo Borsellino di Marsala. Anche l'uomo di Salemi che era stato ricoverato a Castelvetrano è stato trasferito a Trapani. I ricoverati si trovano nei reparti di terapia intensiva o in quelli dedicati al Covid-19. E e questo a seconda della gravità della situazione.

Gli altri otto pazienti, invece, si trovano invece in isolamento domiciliare, sotto lo stretto controllo dei sanitari naturalmente. Si tratta di persone che sono venute in contatto con i pazienti ora ricoverati o con persone a queste vicine. Sono i dati ufficiali che passano attraverso la direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani in accordo con i dati diffusi dalla Regione Siciliana,e riportati in un articolo di Laura Spanò sul Giornale di Sicilia di oggi.

Nel Trapanese tanti altri si trovano in isolamento volontario perché rientrati dal nord Italia nel periodo in cui è scoppiata l'emergenza coronavirus.

La notizia completa nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

