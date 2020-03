Salaparuta, gli agricoltori disinfettano il paese

Parte la mobilitazione degli agricoltori di Salaparuta che si sono mobilitati per effettuare le operazioni di sanificazione di tutto il centro abitato. Ad organizzare l'azione è stato l'assessore comunale all'Agricoltura Francesco Lombardo.

L'operazione sanificazione è scattata alle ore 20,30 per concludersi alle 22,30. Tutto il paese è stato suddiviso in quattro zone. Sono state “sanificate” a tappeto tutte le strade e piazze di Salaparuta, per prevenire il diffondersi del virus Covid-1 ad asciugare all'aperto,9. Naturalmente il comune di Salaparuta ha messo a disposizione degli agricoltori-volontari il prodotto e l'acqua necessaria per la sanificazione.

L'articolo di Mariano Pace nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

