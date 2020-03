Coronavirus, forza posto di blocco a Castelvetrano: inseguimento rocambolesco

Forza i posti di blocco a Castelvetrano ma viene fermato ugualmente dalle forze dell'ordine e arrestato. Si tratta di un giovane che ha cercato di sfuggire ai controlli previsti per impedire la diffusione del coronavirus.

Da oggi si trova ai domiciliari, indagato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata oltre che per le violazione delle norme previste per il contrasto al virus Covid 19.

Ieri sera, intorno alle 22,30 un'auto ha forzato il posto di blocco ed è fuggita. Soltanto dopo mezz'ora è stata fermata in contrada Palma. Il giovane incensurato al volante ha riferito di essere uscito per fare un giro e di avere avuto timore delle sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni introdotte per l’emergenza sanitaria. L’intera fuga è stata documentata dai cittadini affacciati ai balconi che in cronaca diretta hanno condiviso tra loro video e foto.

