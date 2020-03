Angela Grignano bloccata a Parigi: "L'hotel chiude e sono per strada. Fatemi tornare"

Sono tanti i siciliani all’estero per motivi di studio o lavoro che sono costretti a rimanere lontani dalla propria terra a causa dei divieti imposti dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. Tra questi c'è anche Angela Grignano, la giovane ballerina di 25 anni vittima nell’esplosione di un albergo a Parigi a gennaio dello scorso anno, che adesso è bloccata nella capitale francese.

"L’hotel nel quale alloggio con mia madre a Parigi chiude. L’abbiamo appena saputo e noi siamo in mezzo ad una strada" afferma Angela Grignano. Il Consolato, così come riporta un articolo di Francesca Aglieri Rinella, si è attivato e non è escluso il rimpatrio .

Nella situazione di Angela Grignano ci sono diversi siciliani che attualmente si trovano in diverse città europee.

