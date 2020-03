Coronavirus, da domani stop ai voli all'aeroporto di Trapani

Chiude temporaneamente l'aeroporto di Trapani Birgi, in seguito al provvedimento legato alle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Oggi sono in programma nello scalo solo due voli di andata e due di ritorno da Pantelleria, gli altri sono stati tutti cancellati. Da domani, e almeno fino al 22 marzo, lo scalo non sarà operativo.

"Da domani opereremo sull'aeroporto di Palermo e i passeggeri che ne faranno richiesta potranno usare gratuitamente una navetta per arrivare a Trapani", spiega all’Italpress Luigi Vallero, direttore generale della DAT, la compagnia che gestisce i voli da e per Pantelleria.

"In una logica di contenimento delle attività è corretto concentrare tutto su Palermo. Il provvedimento per il momento è in vigore fino al 22 marzo, ma il contesto adesso è estremamente mutevole", prosegue Vallero. In Sicilia, in base al provvedimento preso dal ministero dei Trasporti, saranno operativi in questa fase gli scali di Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria.

