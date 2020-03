Marsala, sentenza rinviata per l'omicidio di Nicoletta

L'emergenza “coronavirus” blocca anche buona parte dell'attività giudiziaria. In Tribunale, infatti, vengono celebrate solo le udienze di convalida dei provvedimenti cautelari e poco altro.

Per questo, ieri, davanti al gup Francesco Parrinello, è slittata al prossimo 3 aprile la prevista sentenza per Carmelo Bonetta, il 35enne reo confesso dell'omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, uccisa con dodici coltellate e poi parzialmente bruciata la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 nelle campagne di contrada Sant'Onofrio. Per Bonetta, il pm Maria Milia ha invocato la condanna a trenta anni di carcere, il massimo della pena si si considera che si tratta di rito abbreviato.

Per concorso nel delitto è sotto processo, davanti la Corte d'assise di Trapani, Margareta Buffa, di 30 anni. Anche lei, come Nicoletta, è di origine romena. Ed entrambe sono state adottate quando erano bambine da due famiglie di Marsala.

