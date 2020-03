Coronavirus, a Erice la spesa arriva a casa

Nuovi servizi in favore delle persone in difficoltà che non riescono a soddisfare autonomamente i propri bisogni primari e altre misure straordinarie sono stati disposti dal Comune di Erice per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia Covid 19.

Grazie alla collaborazione di tutte le Organizzazioni di volontariato (Humanitas, Angeli del soccorso, il Soccorso, SOS Valderice, Misericordia, Paceco Soccorso, AEOP, Alfa soccorso, Vigili del Fuoco Discontinui, Amico Soccorso), è stata avviata un'iniziativa rivolta ad una specifica fascia della popolazione non autosufficiente, come anziani, disabili o tutti quei soggetti che per qualsiasi valida motivazione (anche le persone in quarantena obbligatoria o volontaria) che sono impossibilitati ad uscire da casa e sono privi di reti familiari di supporto per soddisfare i propri bisogni.

Il servizio, coordinato dal responsabile della Protezione Civile, Giuseppe Tilotta, consente di richiedere, attraverso il numero telefonico dedicato 339.6888613 , attivo tra le 9 e le 18, la consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità e farmaci.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE