La Caritas non si ferma nonostante il Coronavirus

Il lavoro della Caritas diocesana di Trapani non si ferma mai, anche ai tempi del Coronavirus. Così i volontari della caritas locale, con in testa il diacono Girolamo Marcantonio, continuano a svolgere incessantemente il loro lavoro in favore delle famiglie in difficoltà.

E proprio in questi giorni il lavoro non si ferma, ma anzi prosegue regolarmente. E a dare il senso di questo impegno è il direttore della Caritas di Trapani, il diacono Marcantonio, che spiega: «Non ci fermiamo mai perché la carità non si ferma mai, e le persone e famiglie in difficoltà ci sono.

Ci ritroviamo giornalmente al deposito della Caritas e provvediamo a distribuire, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte per prevenire il contagio stabilite dalla legge, agli operatori delle varie caritas parrocchiali i pacchi alimentari dell'Agea.

