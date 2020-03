Pantelleria, punto nascite: petizione contro la chiusura

«La partenza delle mamme da Pantelleria per andare a partorire sulla terraferma andrebbe assolutamente sconsigliata date le misure cautelari in corso per l'emergenza COVID-19 attive su tutto il territorio nazionale». Lo scrivono le mamme di Pantelleria in una petizione on-line indirizzata oltre che Fabio Damiani della Direzione Generale Asp Trapani, alla Direzione Sanitaria Asp Trapani, DoOddo, all'Assessore alla Salute Regione Sicilia, Ruggero Razza al Ministro della Salute, Roberto Speranza e al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

La nuova soppressione del Punto nascita a Pantelleria «ha creato - scrivono le mamme - un disagio fisico, emotivo ed economico notevole alle gestanti più vicine alla data presunta del parto, costrette ad organizzare una partenza immediata e assolutamente non programmata, con tutte le difficoltà del caso».

