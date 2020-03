Alcamo, gli studenti realizzano e regalano disinfettante

Hanno creato, nel laboratorio della loro scuola ad Alcamo, poco prima che venissero chiusi gli istituti scolastici per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, un disinfettante per le mani.

Protagonisti sono gli studenti dell'indirizzo Biotecnologie sanitarie dell'istituto «Piersanti Mattarella - Danilo Dolci». «In clima di emergenza sanitaria - spiegano -, con la preparazione di questa soluzione disinfettante per le mani, abbiamo sentito il dovere morale di dare un nostro piccolissimo contributo alla comunità. Con questo piccolo gesto vogliamo esprimere il nostro bisogno di studiare, imparare e mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite e chiediamo che tutto ciò possa continuare in maniera serena e nelle strutture adibite che abbiamo tuttora».

I ragazzi hanno fatto dono di alcune di queste confezioni di disinfettante, in occasione del tavolo tecnico convocato, il 2 marzo, dal commissario del Libero Consorzio comunale di Trapani, Raimondo Cerami, per trattare della controversa ipotesi di trasferimento della sede scolastica di via Goldoni da Alcamo a Castellammare del Golfo.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE