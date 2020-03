Marsala, farmaci scaduti ed irregolarità in casa di riposo

Si allarga l'inchiesta della sezione di pg dei carabinieri della Procura di Marsala sul fronte delle case alloggio per anziani. Dopo il blitz, di fine gennaio, al residence «La Pineta» dove furono trovati farmaci scaduti, veleno per i topi e cibo per cani, nonché accertata la mancanza di fondamentali autorizzazioni amministrative, stavolta i carabinieri al comando del luogotenente Francesco Pellegrino, ancora una volta affiancati dagli ispettori del Dipartimento Prevenzione dell'Asp di Trapani, hanno visitato anche la «casa protetta» Villa Verde.

E anche qui sono stati trovati farmaci scaduti (o comunque fuori dalle loro confezioni e quindi senza alcuna certezza sulla data di scadenza) e rilevate irregolarità amministrative relative alle autorizzazioni previste dalla legge per questo genere di attività.

