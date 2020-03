Impianti sportivi nel Trapanese, lavori dopo l'azione dei vandali

Il lavoro dell'Amministrazione comunale di Trapani sulle infrastrutture sportive è concentrato anche nelle frazioni del capoluogo.

A marzo del 2019 sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell'impianto di calcio a 11 di Fulgatore. Il prossimo aprile verrà posato il manto in erba e a seguire inizieranno i lavori della recinzione. Da attenzionare è anche la situazione dello Enzo Borghi di Bonacerami: la tribuna da 1000 posti non è al momento agibile. Stessa sorte per i locali sottostanti la tribuna.

L'Amministrazione comunale Tranchida ha inserito i lavori di riqualificazione in Agenda Urbana per 400 mila euro per lavori propedeutici e di completamente alla realizzazione del “Centro diurno per minori”. Il bando è previsto per la fine di questo marzo.

