Locogrande, trovato in casa con la refurtiva: arrestato 33enne rumeno

Avevano nascosto in casa tutti gli oggetti rubati e denunciati a Locogrande e a Paceco. I carabinieri hanno arrestato il 33enne rumeno Simon Bogdan e hanno deferito in stato di libertà la coniuge R.E.L, 30 anni, per i reati di furto e ricettazione.

I militari hanno scovato la refurtiva nel corso di una perquisizione domiciliari. I due coniugi sono stati trovati in possesso di un motore per il sollevamento dell’acqua, due contenitori colmi di olive ed una motosega di cui era stato denunciato il furto.

Il 33enne era conosciuto a Locogrande per altri furti tanto che, lo scorso gennaio, era stato già arrestato e anche in quell'occasione, nella sua abitazione erano stati trovati motoseghe e una motozappa poi restituite ai legittimi proprietari.

Durante la perquisizione sono stati rilevati anche l'allaccio abusivo alla rete pubblica della luce e dell'acqua. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

© Riproduzione riservata