Pantelleria, chiusura del punto nascite: la protesta del vicesindaco

"Apprendiamo che il Direttore Sanitario D.ssa Martorana, il Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e il Direttore DIMI Dott. Clemente hanno inviato una comunicazione al Direttore Generale dell’ASP di Trapani Dott. Damiani e al Direttore Sanitario dell’ASP di Trapani Dott. Oddo nella quale si prende atto che nel P.O. Nagar di Pantelleria non possono essere effettuati ricoveri per l’espletamento di parti spontanei o cesarei, volendo in questo modo chiudere il Punto Nascite dell’Ospedale di Pantelleria". Lo scrive in una nota il sindaco di Pantelleria.

"Ci sorprende tale atto in quanto - continua la nota - durante i mesi di gennaio e di febbraio tutto era rimasto immutato, nonostante la deroga fosse scaduta il 31 Dicembre. A questo punto non ci resta che programmare iniziative, anche di protesta, nei prossimi giorni per affermare ancora una volta il diritto dei cittadini di Pantelleria a nascere nella propria terra e soprattutto affermare con forza che chi abita sulla terra ferma, lontano dalle difficoltà economiche, i disagi sociali e le difficoltà nei trasporti che noi Isolani patiamo, non può prendere decisioni che impattano con forza sulle nostre vite".

