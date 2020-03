Paura a Marsala, lancio di sassi dal cavalcavia sullo scorrimento veloce

Paura venerdì scorso sullo scorrimento veloce Marsala - Birgi: sassi sono stati lanciati da un cavalcavia mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti che stavano transitando sulla lunga arteria che collega Marsala all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi.

Vittima dei lanci, così come riporta Dino Barraco in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, una ragazza alla guida della sua auto che stava facendo ritorno a casa. La donna, che fortunatamente non ha riportato ferite, si è vista lanciare dal cavalcavia diverse pietre che solo grazie alla prontezza ha scansato. La sua auto, infatti, è stata soltanto sfiorata dai sassi.

La giovane automobilista, sotto choc, ha raggiunto la vicina stazione di servizio e ha chiamato il 113 chiedendo l'intervento della polizia che ha avviato subito le indagini controllando la zona nella speranza di risalire ai responsabili del gesto.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia (ed. Trapani) in edicola

© Riproduzione riservata