Trapani, donna trovata morta dopo 4 giorni: a vegliarla il suo cagnolino

La padrona muore e il suo cagnolino la veglia per quattro giorni. È accaduto a Trapani, in via Piero Mascagni. A fare la triste scoperta i vigili del fuoco che hanno aperto la porta della sua abitazione. Il cagnolino, spaventato, è fuggito per strada ma è stato salvato da un volontario dalla Lega del Cane.

La signora pare non avesse nessuno, ad accorgersi della sua assenza alcuni vicini che non vedevano da giorni ne lei ne il cagnolino, che le è rimasto accanto per tutto questo tempo in attesa che qualcuno portasse via la sua padrona.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

