Incidente sulla Palermo-Mazara: 24enne di Montelepre morto mentre andava al lavoro

Tragedia questa mattina sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un giovane di 24 anni, Emanuele Gaglio, è uscito fuori strada andandosi a schiantare con la sua Fiat Panda rossa all'altezza dello svincolo di Gallitello.

Il giovane, morto sul colpo, era un ascensorista di Montelepre e viaggiava su quello che utilizzava abitualmente come mezzo per lavorare. Sul posto la polizia stradale di Castelvetrano che sta procedendo ai rilievi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare sul guard rail di sinistra dopo aver provato a scansare dei cunei persi da un autocarro che procedeva davanti a lui.

A bordo dell'auto un altro giovane di 19 anni, N.D., che è stato ricoverato all'ospedale di Alcamo. È ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

A commentare la vicenda anche il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci, vicina al padre del giovane, dipendente del Comune.

"Sono affranta ed incredula per questa terribile notizia che ho appreso da qualche ora. Insieme, amministratori e dipendenti comunali - scrive -, abbiamo sperato fino all'ultimo che non fosse vero, ma inesorabile è arrivata conferma che il giovanissimo monteleprino Emanuele Gaglio è morto per un incidente stradale mentre si recava a lavoro. Una giovane vita spezzata troppo presto. Una famiglia distrutta. Ci stringiamo tutti intorno al dipendente comunale Sig. Gaglio Giuseppe alla moglie e agli altri figli per la immane tragedia che li ha travolti.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto in pochi giorni sull'A29. A perdere la vita lo scorso mercoledì Girolamo Falcetta, 62 anni originario di Misilmeri, mentre viaggiava sulla sua auto in compagnia della moglie e della figlia quando è andato a schiantarsi sul guard rail all'altezza dello svincolo di Tommaso Natale. Per il 62enne non c'è stato nulla da fare, mentre moglie e figlia sono rimaste lievemente ferite.

