Calatafimi, picchia con calci e pugni la convivente: arrestato 35enne

Calci e pugni alla convivente anche all'arrivo dei carabinieri. S.O., 35 anni è stato arrestato dai militari della Stazione di Calatafimi per maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta direttamente dall'abitazione dove l'uomo è stato trovato mentre sferrava violentemente e senza fermarsi calci e pugni alla convivente riversa in terra. La donna è stata trasportata immediatamente all'ospedale di Alcamo con una prognosi di cinque giorni.

Il 35enne invece è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di Calatafimi.

