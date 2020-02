Trapani, cavallo ucciso con un colpo di pistola alla testa

Ucciso con un colpo di pistola alla testa e abbandonato sul ciglio della strada. Questo il tragico destino di un cavallo, ritrovato ieri sera in località Porticalazzo, fuori dalla città di Trapani.

Un colpo d'arma da fuoco in piena fronte e per l'animale non c'è stato nulla da fare. La segnalazione è stata fatta da un cittadino che transitava lungo quella strada. Sul posto anche i vigili urbani. Anche la Procura della Repubblica è stata informata.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

