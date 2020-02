Saline di Trapani, il direttore della Riserva: "Non disturbate i fenicotteri, non utilizzate i droni"

«Amare la Natura, vederla come è, in tutto il suo splendore, significa rispettarla in ogni sua forma, incluso il riposo, la ricerca di cibo, la riproduzione delle specie animali che in essa vivono».

Lo dichiara Anna Giordano, direttore della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, riguardo alla sanzione amministrativa che è stata comminata, nei giorni scorsi, dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo CITES di Trapani - all'autore del video amatoriale «In volo con i fenicotteri rosa »pubblicato su un noto socialnetwork e realizzato utilizzando un drone, tecnicamente un “ aeromodello a pilotaggio remoto”.

«L'uso del drone provoca un evidente, indiscutibile disturbo alla fauna» afferma Anna Giordano, ricordando che è «espressamente vietato dal regolamento. L'eventuale utilizzo -chiarisce - deve essere sempre autorizzato dall'Ente Gestore, previa richiesta scritta con finalità delle immagini, piano di volo e percorso da fare e solo a valle delle opportune verifiche in base al periodo e ai luoghi da sorvolare può o meno essere autorizzato. Senza autorizzazione è sanzionabile».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

