Nascondeva in casa cocaina, arrestato un marsalese

Non conosce soste la lotta alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti che i Carabinieri della Compagnia di Marsala, diretta dal capitano Marco Cirillo, hanno ingaggiato negli ultimi mesi sul vasto territorio di Marsala e Petrosino.

Dopo l'arresto di Arianna Torre, fermata dai Carabinieri domenica scorsa sulla strada provinciale 21, proveniente da Trapani e in possesso di un ovulo contenete 100 grammi di eroina, i Militari dell'Arma, proprio giovedì scorso, hanno tratto in arresto il 65enne Salvatore Maggio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è stato fatto alle prime luci dell'alba, quando i Carabinieri, impegnati in un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, grazie al supporto del cane antidroga Ulisse del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia di Carini, hanno effettuato una serie di perquisizioni in diverse abitazioni di proprietà di soggetti sospettati di detenere sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

