Favignana, scoperto con la cocaina: arrestato 56enne

Controlli antidroga alle isole Egadi. A Favignana è stato arrestato un uomo, Rocco Ponzio, classe 64, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina per il peso di 10 grammi, nascosti in una tasca interna ai pantaloni, mentre a casa sono stati rinvenuti altri 2 grammi di marijuana, 3.5 grammi di hashish e circa 5000 euro in contanti di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto in custodia presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Trapani in attesa del rito direttissimo.

