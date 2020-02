Marsala, arrestato uno spacciatore 65enne: trovati appunti con nomi e cifre

Un 65enne di Marsala, Salvatore Maggio, è stato arrestato, giovedì scorso, dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, grazie anche al fiuto del cane antidroga “Ulisse” del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno perquisito diverse abitazioni di proprietà di soggetti sospettati di detenere sostanze stupefacenti. Durate i controlli in casa di Maggio, sono state trovate 17 dosi di cocaina pronte per essere smerciate - per un peso complessivo di 6 grammi - oltre a 10 grammi di hashish suddivisi in quattro dosi.

Trovato anche un bilancino di precisione e un block notes con appuntati nominativi e cifre, verosimilmente riconducibili alla compravendita dello stupefacente ed attualmente al vaglio dei carabinieri.

Trovata e sequestrata la somma contante di 3.700 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il Giudice del Tribunale di Marsala ha convalidato l’arresto, applicando a Maggio la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

© Riproduzione riservata