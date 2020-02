La morte dello studente 19enne a Erice, la preside: "Osvaldo esempio da seguire"

C'è aria di tristezza all'Alberghiero di Erice, dopo la morte improvvisa di Osvaldo Kengo, studenti di 19 anni. Il giovane si era recato al pronto soccorso del Sant'Antonio per un forte mal di testa che si è rivelato fatale.

"Oggi all'istituto alberghiero di Erice - dice la preside la professoressa Pina Mandina che non riesce a trattenere le lacrime - si è vissuto un momento di grande commozione per la perdita di Aldo, studente garbato e dal sorriso e gli occhi dolcissimi, sempre pronto a mettersi dalla parte dei più deboli, determinato a realizzare i suoi sogni con tanto impegno e serietà. Amato da tutti, i professori e i compagni oggi lo piangono, riuniti in silenzio nel cortile della scuola". Il dirigente ha indetto una giornata di lutto esponendo la bandiera a mezz'asta e sospendendo le attività programmate tra cui la partecipazione ad un concorso nazionale.

