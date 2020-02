Coronavirus, marsalese torna da Taiwan e sta male: negativo il test

Una donna marsale, di ritorno da un viaggio d'affari a Taiwan, ha avvertito il malessere influenzale e per precauzione è stato ricoverato al Policlinico di Palermo. Dopo la prima visita, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, i sintomi sono sembrati sospetti e immediatamente sono scattati i protocolli d'emergenza, ma per fortuna si tratta solo di influenza

La donna si trova nel reparto di Malattie infettive dove era stata messa in quarantena in una delle due camere a pressione negativa dell'unità operativa della struttura sanitaria.

