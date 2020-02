Rifiuti dati alle fiamme sulla Trapani-Salemi

Ricorda la «terra dei fuochi» del Napoletano in questi ultimi mesi la provinciale Trapani - Salemi dove qualcuno brucia dei rifiuti che sarebbero altamente inquinamenti.

Due i siti utilizzati per lo smaltimento illegale a distanza di pochi chilometri uno dall'altro. Fumi e puzza che avverte chi percorre la provinciale. In diverse occasioni sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere i roghi.

Gli «incendiari di rifiuti» agirebbero in piena notte per evitare i controlli delle Forze dell'ordine che starebbero indagando. Rifiuti che molto probabilmente sono scarti di lavorazione industriale o sfabbricidi che derivano da lavori edili.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata