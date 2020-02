Erice, ex consigliera comunale accusata di furto

Contanti per 300 mila euro e gioielli per un valore complessivo di altri 50 mila euro. E' il bottino che avrebbero realizzato l' ex consigliera comunale e candidata a sindaco di Erice, Concetta Montalto, e l'imprenditore edile Giuseppe Barbara svaligiando la cassaforte dell'ex compagno della donna, Luigi Manuguerra, personaggio notissimo per i suoi trascorsi televisivi e politici nonché padre dell'attuale consigliere comunale di Erice Alessandro.

L'accusa che a carico di Concetta Montalto e Giuseppe Barbara ipotizza la Procura della Repubblica di Trapani è appunto quella di furto.

Il sostituto procuratore Franco Belvisi ha chiuso le indagini preliminari ed ha disposto la notifica del relativo avviso, con contestuale informazione di garanzia, agli indagati.

