Cumuli di eternit abbandonati a Mazara, i cittadini chiedono la bonifica

Discariche di eternit a cielo aperto circondano la Borgata Costiera che si trova pertanto a serio rischio delle polveri di amianto le quali sprigionate nell'aria risultano molto pericolose per la salute dei cittadini. Questo è quanto denunciato da diversi abitanti del quartiere periferico che dista circa otto chilometri dal centro urbano di Mazara del Vallo e che conta circa quattrocento residenti, quasi il doppio nei mesi estivi.

Lastre di copertura e cisterne in eternit, in evidente cattivo stato, si trovano abbandonate in diversi terreni anche vicinissimi alle abitazioni e alle strade principali di accesso a Costiera.

L'ignobile pratica dell'abbandono dell'eternit, penalmente perseguibile in quanto grave reato ambientale, è stata segnalata già da qualche anno dal Comitato “Il Mulino”, formato da alcuni residenti della stessa borgata mazarese.

