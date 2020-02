Paura a Trapani, uomo accoltellato durante un tentativo di rapina

Rapina violenta Trapani. Ieri un uomo di 35 anni è stato accoltellato durante un tentativo di rapina da parte di 4 banditi in via Virgilio. La vittima è stata ricoverata in ospedale e stamattina ha parlato col sindaco al telefono.

«L’aggressione ieri a un nostro concittadino ha turbato la comunità trapanese non avvezza a tali gravi fatti - dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - La città confida nell’impegno delle forze di polizia ed è vicina alla vittima. Trapani non si lascia intimorire da episodi per fortuna sporadici di violenza ma, nel contempo, dobbiamo tutti tenere alta la guardia affinché non abbiano più a verificarsi».

