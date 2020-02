Strada per San Vito, nuovi limiti di velocità

Nuova ordinanza sulla circolazione stradale quando sulla strada provinciale 20 «Pizzolungo-Bonagia-Custonaci- San Vito Lo Capo» viene invasa dalle alghe riversati sull'asfalto dalle mareggiate.

Il commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l'ex Provincia), Ente proprietario dell'arteria, ha annunciato che esiste un progetto,per l'importo di circa 900.000 euro , finalizzato ad eliminare le criticità determinate dalle mareggiate. Ma pare che i tempi non siano brevi e così, come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, l'emissione dell'ordinanza, da parte del dirigente dell'ex Provincia.

L'ordinanza prevede tra le altre cose la collocazione in maniera permanente di segnaletica di preavviso e la prescrizione, con limite di velocità, nel tratto extraurbano “Bonagia Custonaci” dal km 0+700 lato destro con il segnale di pericolo “strada sdrucciolevole”.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

