Parcometri, si allungano i tempi per l'installazione

Tempi ancora lunghi, ad Alcamo, per vedere installati i tanto annunciati parcometri. Cosicché si rende necessario acquistare altri 70 mila ticket, da parte del Comune, per la fornitura relativa alla sosta veicolare a pagamento. Alla fine dello scorso anno, l'amministrazione comunale alcamese ha affidato alla ditta Viatron srl la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di 40 parcometri, per la gestione della sosta in tutte le aree comunali destinate ad essere utilizzate come parcheggi a pagamento.

Ma nella determina appena pubblicata, infatti, è riportato che «i tempi di realizzazione» dei parcometri «si protrarranno ancora per alcuni mesi» e che «i ticket per la gestione della sosta a pagamento nelle aree ove sono stati realizzati gli stalli e che sono stati acquistati nell'anno 2019, non saranno sufficienti a garantire la continuità del servizio, considerata la richiesta sempre in crescita per l'utilizzo disciplinato delle aree di sosta».

Pertanto il Comune corre ai ripari predisponendo l'acquisto di ulteriori 35 mila ticket per la sosta di mezz'ora e altrettanti per la sosta di un'ora, affidandone la fornitura alla ditta Printout di Fabio Adragna, per un importo complessivo di 5 mila 600 euro.

