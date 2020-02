Flash mob contro le violenze, aderiscono dieci scuole di Trapani

Grande successo per il flash mob One Billion Rising 2020 «Rise in Solidarity» organizzato dall'associazione no profit «Comitato delle Donne» capitanata da Vanessa Galipoli con il patrocinio del Comune di Trapani arrivata alla terza edizione.

La campagna mondiale One Billion Rising, ideata da Eve Ensler, dal 2013 ha spinto più di un miliardo di persone in tutto il mondo a danzare ed a manifestare contro le violenze subite dalle donne ed in special modo a tutela delle bambine. Grazie a Eve e al suo movimento attivista dal 1996 aiuta milioni di donne nel mondo.

Un miliardo di persone che comunicano le proprie storie, che ballano e parlano ad alta voce, che mettono in scena monologhi, che cantano, che raccontano, che recitano, in maniera pacifica nei luoghi di aggregazione delle Città; One Billion Rising in Solidarietà è un invito a liberarsi dai confini, dagli obblighi, dalla vergogna, dal senso di colpa, dalla sofferenza, dall'umiliazione, dalla rabbia e dalla schiavitù.

