Trapani, ancora rifiuti e discariche abusive vicino alle saline

Ancora rifiuti abbandonati a pochi metri dalla Riserva delle saline, praticamente davanti la rete che segna la linea di confine tra la zona industriale di Trapani e l'area protetta. Nonostante le ripetute bonifiche disposte dall'amministrazione comunale del capoluogo, puntualmente lungo la via Isola Zavorra spuntano quintali di materiali scaricati illegalmente, andando a formare delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

C'è di tutto: dai vecchi elettrodomestici, mobili ed altri ingombranti fino agli sfabbricidi e detriti provenienti da lavori edili. Non va meglio poco più avanti, nel piazzale del Ronciglio, area che si affaccia sul porto di Trapani poco prima del ponticello che porta ai moli di imbarco per i traghetti e le navi, comprese quelle da crociera, da dove sbarcano migliaia di turisti.

Anche qui abbonda spazzatura di ogni genere e tipo, compresi materassi, vecchi televisori e materiale di scarto in un quadro di degrado. Sicuramente un'immagine poco edificante che continua lungo il marciapiede dell'arteria viaria che porta verso la città. Ma nonostante i ripetuti interventi di pulizia, nella zona puntualmente vengono abbandonati rifiuti.

Insomma, l'inciviltà e la mancanza di rispetto per l'ambiente continuano a tenere banco in città. Una situazione ormai diventata insostenibile, considerato il fatto che ogni volta che viene eseguita una bonifica straordinaria, con la rimozione di tutti i rifiuti lasciati per strada, nel giro di poche ore spunta altro materiale.

