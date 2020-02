Marsala, scuole più sicure: al via le manutenzioni

Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che ricadono sotto la giurisdizione del Comune di Marsala. Per tali lavori l'Amministrazione Di Girolamo sta utilizzando i fondi regionali di complessivi 800 mila euro con cui ha dato il via a due appalti di 400 mila euro ciascuno destinati a migliorare, uno la situazione strutturale e l'altro l'impiantistica.

«La nostra azione a tutela degli studenti continua senza sosta-precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo-.Dopo l'ammodernamento del sistema dei trasporti pubblici urbani, con l'arrivo dei nuovi autobus, continuiamo a prestare la massima attenzione alla cura degli Istituti scolastici che ospitano i nostri studenti. Da qualche settimana abbiamo avviato la manutenzione straordinaria con la quale si effettua tutta una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti di climatizzazione,il pieno adeguamento alla normativa antincendio».

Di fatto i lavori in corso nelle varie scuole mirano a rendere le stesse pienamente funzionali, accoglienti e soprattutto più sicure. Prima dell'inizio dei lavori l'assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri, ha tenuto al Comune una riunione con i dirigenti scolastici per fare dettagliatamente il punto della situazione ed individuare una serie di interventi e le relative priorità. Il fatto più importante è che l'incontro ha permesso di avviare i lavori in alcuni Istituti scolastici e che in alcuni di essi i lavori sono stati addirittura completati.

