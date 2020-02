Alcamo, ansia per la scomparsa di un sedicenne

Ansia ad Alcamo per la scomparsa di un ragazzo di 16 anni, Julian Jonut, di origine rumena. Da giorni ormai non si hanno più sue notizie, con tutta la comunità che è preoccupata per le sorti del ragazzi.

I genitori hanno denunciato la sua scomparsa ed è stata fatta divulgare la foto, per permettere alle altre persone di riconoscerlo e di fornire sue notizie. Chiunque avesse informazioni utili sul ragazzo può contattare le forze dell'ordine, impegnate in questo momento nella ricerca del sedicenne.

