Mazara, il sindaco: la chiatta ripartirà dopo il dragaggio

Da oltre due mesi la «Chiatta» di Mazara è ferma. Non mancano le proteste di quei cittadini che utilizzano giornalmente questo antico mezzo di locazione che unisce le due sponde del fiume Mazaro ed è stata per molti anni, per gli abitanti del rione Transmazzaro, un ponte mobile di grande utilità che consentiva rispetto ad altri lunghi percorsi alternativi.

Il sindaco chiamato in causa, afferma: «Vorrei tranquillizzare tutti i cittadini preoccupati per la sospensione temporanea dell'attività della Chiatta, l'antico mezzo di trasporto tra le due sponde del Fiume Mazaro. A disporre lo stop è stato l'assessorato regionale per realizzare al meglio i lavori di dragaggio. Di fronte a un obiettivo così importante è un sacrificio accettabile».

Realizzata ex novo dal Comune nel 2015 in collaborazione con la Provincia, la chiatta costruita nella seconda metà dell'Ottocento, riprende in chiave moderna ed efficiente l'antica zattera che è rimasta nel cuore e nella mente dei mazaresi, soprattutto i meno giovani.

