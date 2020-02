Guasto alla rete idrica, parte di Erice rimane senz'acqua

Rubinetti all'asciutto in molte zone del territorio a Valle del Comune di Erice. E' la conseguenza di un nuovo guasto alla rete idrica di approvvigionamento nel territorio di Salemi che sta provocando ulteriori disagi nell'Ericino, dopo quelli che si erano registrati nei giorni scorsi a seguito di un guasto della cabina di distribuzione dell'energia elettrica.

L'allarme era scattato da parte dell'Ufficio Servizio tecnico-manutentivi e a Rete del Comune che ha spiegato così l'interruzione dell'erogazione che Sicilacque (la società costituita per il 75% da soci privati e per il 25% dalla Regione, subentrata all'Ente acquedotti siciliani EAS) era stata costretta a fare. Nel contempo l'assessore Luigi De Vincenzi aveva rilanciato le rassicurazioni avute dall'Enel i cui tecnici si erano messi subito al lavoro - per riparare il guasto e consentire il ripristino del normale approvvigionamento idrico.

Adesso sono al lavoro i tecnici di Siciliacque che contano che il ripristino della normalità possa avvenire già nelle prossime ore.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE