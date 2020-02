Alcamo, stop alle multe in piazza della Repubblica: realizzati nuovi parcheggi gratuiti

Fino a qualche giorno fa, i vigili urbani di Alcamo multavano chi parcheggiava l'auto in quel tratto di strada, che è una sorta di ampio varco tra gli spartitraffico della zona sud-est di piazza della Repubblica, in pieno centro storico alcamese. E' un varco attiguo all'area in cui vige, con apposita segnaletica sia verticale che orizzontale (strisce blu) la sosta a pagamento.

Venerdì il colpo di scena: il Comune ha appena fatto tinteggiare sull'asfalto strisce bianche che, proprio in quel punto dapprima sprovvisto di segnali, adesso delimitano 6 nuovi stalli di sosta veicolare gratuita. A raccontare la controversa vicenda, facendosi portavoce anche di altri automobilisti multati in precedenza per aver posteggiato lì, è un cittadino alcamese, Roberto Dia.

«Qualche settimana fa - spiega infatti -, avevo parcheggiato la macchina in quella zona e mi è arrivato il verbale. Sono andato immediatamente alla Polizia municipale per pagarlo e, lì al Comando dei vigili urbani stesso, erano piuttosto straniti che la contravvenzione fosse stata elevata in quel tratto di strada. Ho quindi chiesto agli ausiliari del traffico operanti ogni giorno per i controlli inerenti la sosta a pagamento, i quali mi hanno spiegato che quell'area specifica non era di parcheggio, ma invece tratto carrabile».

Il comandante dei vigili urbani Giuseppe Fazio spiega che tale tratto di carreggiata “non è rientrato nel piano comunale dei parcheggi a pagamento poiché, all'epoca in cui era stato deliberato questo piano, in quell'area era ubicato un distributore di carburante”.

