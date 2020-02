Omicidio D'Aguanno a Trapani, condanna a 30 per Alessio Li Volsi

Ha ottenuto solamente lo sconto di quattro mesi in appello Alessio Li Volsi, 20 anni di Trapani il giovane che nella notte tra il 12 e 13 giugno del 2018, uccise Fabio D'Aguanno, 28 anni, colpevole solo di aver fatto da paciere in una rissa in un bar di Trapani.

Trenta anni e non trenta anni più quattro mesi così come gli aveva inflitto nell'aprile scorso il gup di Trapani nel giudizio abbreviato di primo grado. All'imputato Alessio Li Volsi, la Corte di Assise di Appello di Palermo non ha riconosciuto le attenuanti generiche e gli ha contestato l'aggravante dei futili motivi.

L'omicidio di Fabio D'Aguanno turbò molto l'opinione pubblica della città, il giovane era conosciuto come «il gigante buono».

