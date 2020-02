Gibellina ed Erice, controlli in macelli ed allevamenti: tre denunce

Multe e denunce sono state elevate in due giorni di controlli dei carabinieri tra Erice e Gibellina. A finire nel mirino tre imprenditori a cui sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 5mila euro.

Nello specifico, nel corso dei controlli eseguiti nell’ambito della “campagna nazionale allevamenti animali da reddito, ittici e macelli”, l’ispezione in un macello di Gibellina, ha portato al deferimento in stato di libertà del legale rappresentante di una società operante nel settore dell’allevamento e commercio di bestiame, in quanto ritenuto responsabile di aver installato un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani. Questa la motivazione per cui gli è stata elevata una multa pari a 387,25 euro.

Nel corso della stessa attività di controllo, i Carabinieri hanno poi individuato un lavoratore in nero, impiegato, presso una società edile che operava nello stesso macello.All’esito dell’ispezione, i militari non hanno ritenuto di dover procedere alla sospensione dell'attività, trattandosi di una microimpresa ma hanno comunque elevato sanzioni amministrative per un totale di 3600 euro.

Nella giornata del 31 gennaio, invece, i carabinieri nell’ambito dei controlli alle strutture ricettive, hanno denunciato i legali rappresentanti delle società che avevano la gestione di una casa di riposodi Gibellina, e di un centro accoglienza straordinaria per immigrati ad Erice, rispettivamente con l’accusa di somministrazione fraudolenta e di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, e contestato sanzioni amministrative per complessivi 1.045,00 euro.

© Riproduzione riservata