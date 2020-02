Emergenza femminicidi, la Procura di Marsala apre uno sportello

Tre le donne uccise in provincia di Trapani dall'inizio dell'anno. L'ultima in ordine di tempo la mazarese Rosalia Garofalo vessata, maltrattata e picchiata fino alla morte dal marito per vent'anni. Prima di lei Daniela Lagumina, 48 anni, uccisa con sette coltellate, e infine la bolognese Angela Stefani, scomparsa dalla sua abitazione di Salemi nel gennaio di un anno fa.

Un'emergenza femminicidi che ha spinto la Procura di Marsala all'istituzione di uno "Sportello Antiviolenza", attivato lo scorso 15 gennaio e che presto il Comune doterà di tutte le attrezzature tecniche necessarie.

L'articolo completo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE