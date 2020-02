Alcamo Marina, un incendio danneggia un'auto e il condominio

Indaga la polizia sul devastante incendio che nel tardo pomeriggio di venerdì ha completamente distrutto un'auto posteggiata all'interno di un locale adibito a parcheggio condominiale ad Alcamo marina e che ha danneggiato anche intonaco e soffitto dell'immobile. Stretto riserbo da parte degli inquirenti che al momento non si sbilanciano sulle cause del rogo.

Ieri mattina al lavoro la polizia scientifica di Trapani che ha setacciato palmo a palmo tutto lo spiazzo dell'area a parcheggio, ampio circa 70 metri quadrati, per raccogliere quanti più reperti possibili. Un tentativo per provare a ricostruire cosa sia potuto accadere e se dietro c'è la mano di qualche incendiario. I vigili del fuoco del locale distaccamento, a cui è stato lanciato l'allarme intorno alle 19,30 di venerdì scorso, non sono stati in grado di poter accertare la natura dell'incendio.

Le fiamme hanno agito con estrema velocità e violenza, hanno praticamente incenerito ogni cosa. L'episodio è accaduto in via dei Girasoli, una traversa che si affaccia sull'ex strada statale 187. Fortunatamente l'unica auto posteggiata all'interno di quest'area era la Fiat Punto andata distrutta: se ci fossero stati altri mezzi sicuramente il bilancio dei danni, anche strutturali all'immobile, sarebbe potuto essere ben più pesante.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE