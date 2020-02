Triscina, le ruspe sono ferme: la protesta di Legambiente

«Sono sconcertato di questa amministrazione che accampa scuse per non abbattere le case, è riuscita a fermare un progetto di legalità nella patria di Matteo Messina Denaro». A parlare è il presidente regionale di Legambiente, Gianfranco Zanna, che si è detto preoccupatissimo per questa incresciosa situazione.

Sono ferme le demolizioni delle case abusive di Triscina da quando si è insediato il nuovo sindaco pentastellato Enzo Alfano. Sono state abbattute solo 32 immobili su 83, sino ad Aprile del 2019, da allora tutto fermo. A eseguire i lavori di abbattimento è l'impresa Cogemat srl di Trapani.

Per le demolizioni la commissione straordinaria, alla guida del comune fino al maggio scorso, dopo lo scioglimento per mafia nel giugno 2017, ha ottenuto dalla cassa depositi e prestiti tre milioni di euro. Lo scorso settembre, il primo cittadino aveva assicurato che le demolizioni sarebbero ripartite, ma ad oggi è ancora tutto fermo.

