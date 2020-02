L'incidente finisce in tragedia: Marsala piange Tommaso, morto a 12 anni

Non ce l'ha fatta il giovanissimo Tommaso Patti, il 12enne che qualche giorno fa si è scontrato con il suo ciclomotore contro un'autovettura in territorio marsalese. Tommaso è morto poche ore fa, nonostante le tante preghiere fatte per lui. È la prima vittima della strada a Marsala del 2020.

Il giovane avrebbe riportato numerosi traumi e battuto la testa dopo lo scontro contro l'autovettura. Le sue condizioni sono apparse da subito molto serie. Faceva parte dei giovani della squadra di calcio coordinata dall'associazione onlus Archè che si allenano solitamente nel campetto di Sappusi.

L'articolo di Dino Barraco e Chiara Putaggio nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

